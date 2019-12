Mondiale Club, Conegliano in finale: VakifBank Istanbul ko 3-2

Nella prima semifinale del Mondiale per Club Conegliano vince in 5 set contro le turche del Vakifbank Istanbul. 25-23, 20-25, 25-13, 21-25 e 23-21 i parziali. Possibile derby italiano in finale, con Novara attesa dalla sfida con l'Eczacibasi Istanbul

Comincia con un’impresa storica il giorno delle semifinali al Mondiale di Volley per Club. Nella prima sfida del torneo femminile, in Cina, l’Imoco Conegliano ha annullato nell'ultimo quarto nove match ball alle campionesse in carica del Vakifbank Istanbul rimontando addirittura da 10-14 e andando a vincere 23-21 con 39 punti di una devastante Paola Egonu. Il muro finale su Gabi regala all’Italia la prima finalista nel torneo. L'atto finale del torneo femminile si disputerà domani alle 13.00. Il Mondiale per Club intanto prosegue su Sky Sport Arena per tutta la giornata, fino al match maschile tra la Lube Civitanova e l’Al Rayyan di questa sera alle 21.00.