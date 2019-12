Mondiali per club di volley: programma, calendario e guida tv di semifinali e finali

E' tempo di semifinali ai Mondiali per Club di volley maschili e femminili, tutte da seguire in esclusiva su Sky Sport. Protagoniste le tre squadre italiane al via, qualificate senza problemi alla fase conclusiva. Nel maschile la Lube Civitanova, nel femminile l'Imoco Conegliano e l'Igor Gorgonzola Novara. Di seguito il programma completo con orari e canali per non perdersi nemmeno un minuto dei match delle nostre squadre.

Il programma del torneo maschile

Sabato 7 dicembre

Ore 18 Sada Cruzeiro-Zenit Kazan (Sky Sport Arena)

Ore 21 Civitanova-Al Rayyan (Sky Sport Arena e Sky Sport Uno)

Domenica 8 dicembre

Ore 16.30 Finale (Sky Sport Arena e Sky Sport Uno)

Il programma del torneo femminile

sabato 7 dicembre

Ore 10 Conegliano-Vakifbank Istanbul (Sky Sport Arena e Sky Sport Uno)

Ore 13 Novara-Eczacibasi Istanbul (Sky Sport Arena)

Domenica 8 dicembre



Ore 13 Finale (Sky Sport Arena)