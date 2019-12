Volley, Lube Civitanova campione del mondo: battuti 3-1 i brasiliani del Sada Cruzeiro

Giornata a dir poco storica per il volley italiano. Dopo il successo nel Mondiale per Club di Conegliano tra le donne, anche per quanto riguarda gli uomini è infatti una squadra italiana a salire sul tetto del mondo. E' la Lube Civitanova di De Giorgio che dopo aver conquistato già il titolo di campione d'Italia e d'Europa centra anche il titolo mondiale battendo in finale per 3-1 i brasiliani del Sada Cruzeiro (25-23, 19-25, 31-29, 25-21 i parziali dei set).

