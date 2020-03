Volley, emergenza coronavirus: per le squadre italiane qualche certezza e tanti dubbi

Qualche certezza e tanti dubbi. Il mondo del volley cerca di immaginare il futuro. La certezza è che tutti i campionati sono sospesi fino al 3 aprile, se si tornasse a giocare dal 4 marzo ci sarà un tour de force per concludere la regular season prima dei playoff. L’altra certezza potrebbe essere che le squadre impegnate in una competizione europea continueranno a giocare, grazie alla Slovenia e a Maribor in particolare. Potrebbe essere, appunto. La situazione è in divenire, andrà verificata giorno per giorno. La Slovenia nei giorni scorsi ci ha accolto, ora autorizza partite a porte chiuse e si riserva la possibilità di cancellare tutto. Il virus non fa sconti e si allarga ovunque. La certezza è subito diventata incertezza. C’è un esempio significativo. La prima squadra doveva essere Busto Arsizio, il suo ritorno del quarto di finale di CEV Cup femminile contro la Dinamo Kazan è stato assegnato all’ultimo momento a Maribor per mercoledì 11 marzo. Con le perplessità della squadra italiana ad organizzare viaggio e soggiorno in questa situazione e praticamente entro oggi. Busto ha chiesto alla CEV un rinvio, e se non sarà accordato non andrà comunque a Maribor domani per tutelare squadra e staff. Quindi perderà la gara a tavolino, senza presentarsi. Sono molte le altre gare in programma a Maribor. Trento giocherà il quarto di finale di Champions League contro lo Jastrzebeski, andata e ritorno immediati tra venerdì e sabato. La squadra polacca non poteva venire in Italia perché avrebbe poi dovuto andare in quarantena al ritorno a casa. Viaggio al momento confermato per Trento, partenza mercoledì e giovedì allenamento sul posto. Le porte chiuse sono una precauzione che le stesse squadre avevano chiesto, prima ancora di un intervento delle autorità. Perugia non giocherà questa sera il ritorno contro il Novy Urogoy e si pensa di giocare in altra data a Maribor. Il 18 e 19 marzo ci saranno sia Novara che Scandicci per i quarti di Champions. Si attendono decisioni anche per Milano che deve giocare la semifinale di CEV Challenge Cup contro Lisbona, prima partita in casa il 19 marzo. Rimane l’ipotesi del campo neutro, probabilmente Maribor come ha confermato a Sky Sport 24 in presidente Lucio Fusaro, intervenendo telefonicamente in diretta. Ma il 19 marzo, come detto, ci sono già le squadre italiane di Champions femminile. Quindi andrebbe trovata un’altra data. Sperando che il problema rimanga sempre e solo quello di organizzare un calendario. Se la situazione in Slovenia dovesse peggiorare, la nuova casa degli italiani del volley potrebbe non essere più disponibile. Prima la salute.