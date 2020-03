Nel campionato turco di volley femminile oggi si è giocata a porte chiuse l'ultima giornata di regular season. Il Vakifbank di Giovanni Guidetti ha strapazzato nel derby di Istanbul per 3-0 l'Eczaczibasi. Per il Vakif del coach italiano primo posto al termine della stagione regolare e strada in discesa nei play off per il titolo che cominceranno nei prossimi giorni. Sempre che il governo turco non decida di sospendere il campionato come è successo nelle altre principali leghe europee

