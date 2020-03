Earvin Ngapeth positivo al coronavirus. È stato lo stesso giocatore francese ad annunciarlo con un messaggio su Instagram, in cui ha voluto rassicurare sulle sue condizioni di salute. L’ex pallavolista di Modena, squadra in cui ha militato dal 2014 al 2018 con tanto di scudetto nel 2015-2016, è ricoverato in ospedale, ma ha fatto sapere di stare meglio. "Sono risultato positivo al coronavirus una settimana fa – esordisce il 29enne transalpino, oggi allo Zenit Kazan -. Il peggio è alle spalle, ho passato tre giorni complicati ma ora è finita. Tornerò a casa tra una settimana". Infine un appello ai suoi follower. "State tutti a casa".