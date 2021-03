Vezzali alla Camera: "Mai più casi come quello di Lara Lugli"

Il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali è intervenuta oggi in Aula alla Camera sulla vicenda di Lugli, la pallavolista penalizzata nel loro alla maternità. La Vezzali ha sottolineato l’importanza delle tutele inserite nei decreti della riforma dello sport che è diventata legge il 1° marzo 2021 ed entrerà in vigore il 1° luglio 2022

"Mai più dovranno accadere casi come quello dell'atleta Lara Lugli, che rimandano a periodi bui della storia del lavoro. E, sono convinta, con l'attenzione e la vigilanza che l’autorità delegata in materia di sport e gli organismi sportivi dedicheranno alla questione, non si verificheranno mai più ". Lo ha detto nell'Aula della Camera il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali rispondendo ad una interpellanza urgente di Laura Boldrini (Pd) sulla vicenda della pallavolista che ha portato al centro del dibattito la situazione del lavoro sportivo femminile, una criticità che penalizza le donne e i soggetti più deboli.

approfondimento

"È evidente che l'entrata in vigore dei decreti della riforma dello sport garantirà le tutele minime ai lavoratori sportivi, dando finalmente loro la dignità che spetta; ed è evidente che in tema maternità e genitorialità, farà sì che casi come quelli di Lara Lugli non avvengano mai più", ha aggiunto Vezzali, sottolineando come la disciplina dei contratti sportivi finora vigente consideri lavoratrici e lavoratori sportivi una sorta di 'hobbisti', escludendoli dunque dalle tutele previdenziali.