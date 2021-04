Conegliano è campione d'Italia, battuta Novara

Poker scudetto per Conegliano, che espugna Novara e chiude il discorso in gara-2 al termine di di un’annata strepitosa. Ecco la 63^ vittoria consecutiva per l’Imoco, squadra che chiude la stagione italiana senza sconfitte (l’ultima risale addirittura a dicembre 2019) e si assicura anche il tricolore dopo Supercoppa e Coppa Italia. Già vittoriosa in gara-1, Conegliano si ripete anche a Novara vincendo 3-1 (31-29, 24-26, 25-18, 25-22): si tratta dell’ennesima festa per le ragazze di Daniele Santarelli, letteralmente trascinate da Paola Egonu. Già protagonista nel primo atto con 47 punti (record assoluto), l’azzurra classe 1998 si ripete con 35 punti consacrandosi come la stella assoluta delle Finali. Per rendere ancora più memorabile la stagione manca l’ultimo appuntamento, quello del 1 maggio nell’epilogo di Champions League contro il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti.