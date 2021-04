Finale Champions, Conegliano sfida il Vakif

Non è solo la finale di Champions League: Conegliano e Vakifbank ci aspettano sabato 1° maggio per una partita che profuma di Mondiale, di Olimpiadi e di stelle della pallavolo. Live su Sky Sport dalle ore 16.30 LE PANTERE DI CONEGLIANO: LO SPECIALE DI SKY Condividi:

Una Super Final che profuma di Mondiale e di Olimpiadi. Conegliano e Vakifbank non sono solo le squadre più forti d’Europa, ma anche le più forti del mondo. Due roster stellari, che in bacheca hanno messo scudetti e coppe nazionali, ori olimpici, mondiali ed europei oltre ad una quantità impressionante di premi individuali. Il Vakifbank, allenato dall’italianissimo Giovanni Guidetti da ben 13 anni coach della società di Istanbul, ha una potenza di fuoco devastante in posto 2 con la svedese Haak ed in posto 4 con la statunitense Bartsch affiancata in banda dalla brasiliana Gabi, un gatto in seconda linea dove è protagonista di difese prodigiose. Al centro l’esperienza della serba Rasic (alla settima stagione col Vakif), mentre la distribuzione del gioco è affidata ad un’altra serba, Maia Ognienovic, una delle alzatrici più forti al mondo, se non la più forte. Dieci campionati turchi, 4 Champions League, 3 Mondiali per Club danno la dimensione appunto mondiale del Vakifbank costruito anno dopo anno, pezzo dopo pezzo da Guidetti. Da verificare solo la tenuta fisica della squadra, dopo i cinque recenti casi di Covid che potrebbero aver minato la corazzata giallonera.

Conegliano ha una storia più recente, ma non per questo meno ricca di successi: quattro scudetti nelle ultime cinque stagioni, corredati da tre Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane ed il Mondiale per Club nel 2019. Manca proprio la Champions League, persa in finale sia nel 2017 che nel 2019. Per salire sul tetto d'Europa, la società ha messo a disposizione di coach Santarelli un gruppo di campionesse straordinarie. La veterana De Gennaro, libero all'ottava stagione con le Pantere, le schiacciatrici Hill (campione del mondo con i suoi USA) e Sylla (posto 4 della nostra nazionale), le centrali Fahr (giovanissima, già nel giro della nostra nazionale che ha strappato il posto da titolare a Folie, comunque una garanzia nel ruolo) e l'olandese De Kruijf (tra le migliori interpreti del ruolo nel mondo), l'alzatrice polacca Wolosz e soprattutto Paola Egonu. A 22 anni compiuti lo scorso dicembre, Paola ha le carte in regola per diventare l'opposto più forte al mondo (ammesso che non lo sia già) e una delle giocatrici più forti nella storia di questo sport.