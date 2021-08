Europei, l'Italia fa tris: 3-1 alla Slovacchia

Ancora una vittoria per l'Italia agli Europei di volley femminile. Dopo i successi con Bielorussia e Ungheria, la nazionale di Mazzanti supera 3-1 la Slovacchia. Mercoledì per le azzurre la sfida clou del Gruppo C contro le padrone di casa della Croazia

Le azzurre fanno tris all'Europeo di pallavolo in corso in Croazia, battendo in quattro set la Slovacchia (guidata dal tecnico italiano Marco Fenoglio) dopo aver superato più agevolmente nelle due precedenti sfide la Bielorussia e l'Ungheria.

A Zara, le ragazze di Davide Mazzanti si sono imposte 3-1 col punteggio di 25-19, 25-18, 25-27, 25-17, perdendo per la prima volta un set in questo torneo.

Per la terza partita del torneo, il ct sceglie di cambiare il sestetto base, impiegando Danesi al posto di Fahr e schierando così la diagonale Orro-Egonu, le schiacciatrici Pietrini e Sylla, Danesi e Chrichella al centro e il libero De Gennaro. Il primo set resta a lungo in equilibrio, fino al 14 a 14, quando un attacco vincente di Pietrini segna l'avvio dell'accelerazione azzurra che porta a chiudere la prima frazione sul 25-19.

Un buon abbrivio che prosegue anche nella seconda frazione, che vede l'Italia avanti di un paio di punti già all'inizio, un divario che aumenta e che permette all'Italia di chiudere 25-19. Le cose cambiano nel terzo set, decisamente più sofferto: sempre in svantaggio, le azzurre trovano la parità sul 17-17, annullano due set point sul 22-24, ma poi cedono ai vantaggi 25-27.

Una piccola sbandata che però provoca l'immediata reazione delle italiane, subito in vantaggio e brave a non perdere la concentrazione fino al 25-17 finale. Buoni i numeri delle azzurre, con Egonu che ha messo a segno 19 punti e Pietrini e Danesi a quota 14.

Domani l'Italia osserverà una giornata di riposo e tornerà in campo mercoledì 25 agosto alle ore 21 per la sfida contro le padrone di casa della Croazia, le rivali più temibili del Girone C, allenate da Daniele Santarelli.