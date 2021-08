Italvolley ai quarti di finale: Belgio battuto 3-1

Le azzurre di Mazzanti avanzano nel torneo continentale battendo a Belgrado il Belgio con il punteggio di 25-14 23-25 25-17 25-12. L'1 settembre l'Italvolley sfiderà la vincente di Russia-Bielorussia per un posto in semifinale

L'Italvolley prosegue la sua marcia nel campionato Europeo femminile. Le azzurre di Mazzanti hanno superato a Belgrado anche il primo ostacolo nella fase a eliminazione diretta, battendo il Belgio 3-1 negli ottavi di finale con il punteggio di 25-14 23-25 25-17 25-12. Adesso per Egonu e compagne ci sarà la vincente di Russia-Bielorussia il prossimo 1 settembre per giocarsi un posto in semifinale.

Inizio equilibrato, poi le azzurre escono alla distanza

Dopo un avvio promettente nel primo set, vinto 25 punti a 14, la squadra di Mazzanti subisce il ritorno delle avversarie, che portano a casa un secondo parziale giocato punto a punto (23-25). Ma l'Italia riprende in mano le redini del match nel terzo set, portato a casa 25-17 senza troppi patemi. E il quarto e ultimo parziale è uno show delle azzurre, che dominano su un Belgio ormai rassegnato al ko. Finisce 25-12 e vale il 3-1 finale. Per l'Italvolley il percorso verso il riscatto post delusione olimpica prosegue. Prossima tappa quarti di finale.