Ai microfoni di Sky Sport, il Ct dell'Italvolley campione d'Europa ha commentato il trionfo delle sue ragazze: "Tokyo aveva lasciato tante scorie, abbiamo lavorato per toglierle. Non è stato facile tornare in campo". Grandi complimenti alla squadra: "La parte più importante l’hanno fatta loro gestendo la connessione e ritrovando consapevolezza. Sono state performanti e irresistibili"

Una festa senza fine quella della pallavolo azzurra, campione d’Europa grazie al trionfo dell'Italvolley. Splendido 3-1 in finale alla Serbia padrona di casa, battuta nel segno della solita Paola Egonu (29 punti) e di uno straordinario gruppo che riscatta la delusione delle Olimpiadi. Terzo titolo nella competizione per le nostre ragazze (dopo le due vittorie consecutive nel 2007 e nel 2009), trionfo che riempie di gioia anche il Ct Davide Mazzanti. Intervistato da Sky Sport, l’allenatore della Nazionale femminile di ritorno da Belgrado ha commentato: "Sono ancora emozionato e stanco, abbiamo passato una notte senza dormire… Ma è stata bellissima". Inevitabile il pensiero alla gestione della squadra dopo i Giochi in Giappone: "Tokyo ha lasciato in noi tante scorie, non è stato facile tornare in campo dopo le Olimpiadi. Progressivamente abbiamo lavorato per toglierle".