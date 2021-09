Ci hanno fatto esultare e gioire, iscrivendosi anche loro al fantastico 2021 dello sport azzurro. Fresca di trionfo europeo, l’Italvolley di De Giorgi si è presentata quest’oggi con ottime sensazioni al sorteggio dei Mondiali maschili 2022 all’Irina Viner-Usmanova Gymnastics Palace di Mosca. La rassegna iridata è in programma in Russia dal 26 agosto all’11 settembre del prossimo anno. Tra le teste di serie come numero 5 del ranking mondiale, gli azzurri sono stati sorteggiati nella pool E che si disputerà a Ekaterininburg insieme a Canada, Cina e Turchia. Evitati insomma i pericoli Usa, Serbia e Cuba. Il match inaugurale della rassegna iridata è in programma il 26 agosto 2022 a San Pietroburgo.