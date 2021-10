Parte Serie A volley femminile, Pantere da battere

Al via nel weekend la nuova stagione del volley femminile: Conegliano resta la squadra da battere, ma dietro le avversarie scalpitano, su tutte Novara, Busto Arsizio, Scandicci e Monza. Su Sky appuntamento ogni domenica alle 20.30, oltre a playoff e la finale scudetto. Buona pallavolo a tutti!

Un’estate indimenticabile. Due nazionali che si prendono l’europeo contemporaneamente non si erano mai viste. Almeno in Italia. Istanti ed emozioni che saranno ricordate a lungo da tutti gli appassionati.

Ma adesso è tempo di voltare pagina e concentrarsi sul campionato, quello femminile ad esempio, che porterà le protagoniste della notte di Belgrado di nuovo a sfidarsi su un rettangolo rosa. Stavolta con maglie di colore diverso dall’azzurro.

Le ragazze di Conegliano, le cosiddette “pantere”, rimangono quelle da battere. I trofei vinti negli ultimi mesi parlano chiaro. Egonu e compagne hanno imposto la loro legge al Mondiale per club, nell’ultima Champions League e, tanto per non farsi mancare nulla, si sono messe al petto pure lo Scudetto. E guai a dimenticarsi che il gruppo allenato da Daniele Santarelli vince inesorabilmente dal dicembre 2019, da esattamente 64 partite.