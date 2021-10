Volley femminile, Conegliano-Vallefoglia su Sky

Il volley femminile torna su Sky con un match a settimana di Regular Season in prime time la domenica e una selezione di incontri dei Playoff, finali comprese. Si parte stasera alle 20.30 con Conegliano-Vallefoglia in diretta su Sky Sport Uno (pre partita alle 20). Nella squadra del commento anche Francesca Piccinini e Eleonora Lo Bianco

Il campionato delle campionesse d’Europa del volley arriva su Sky e in streaming su NOW, con la 77^edizione della Serie A1 femminile. Su Sky e NOW un match a settimana di Regular Season in prime time la domenica sera e una selezione di incontri dei Playoff, comprese le finali.

Si parte oggi, domenica 10 ottobre alle ore 20.30 con le detentrici del titolo dell’Imoco Volley Conegliano che a Treviso riceveranno la visita della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Di fronte le campionesse d’Italia, trascinate da Paola Egonu, anche alla vittoria in Champions League, e la neopromossa formazione marchigiana, guidata dalla ex campionessa del mondo russa Tatiana Kosheleva.

Sfida in diretta dal PalaVerde della città veneta a partire dalle ore 20.30 su Sky Sport Uno, con la telecronaca di Roberto Prini e il commento Eleonora Lo Bianco; dalle 20, ampio pre partita condotto in studio da Alessandro Acton in compagnia di Francesca Piccinini e con Federica Lodi inviata a Treviso.