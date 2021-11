Conegliano nella storia: record mondiale vittorie

Record mondiale. Paola Egonu e compagne con il successo in campionato, 3-0 al Delta Trentino, hanno ottenuto la 74^ vittoria consecutiva a ogni livello, considerando tutte le competizioni. Le ragazze di Conegliano non perdono dal 12 dicembre 2019

Ultima sconfitta per venete risale al 12 dicembre 2019 contro Perugia!

Le campionesse d'Italia non perdono una partita dal dicembre 2019 e nel campionato italiano 2021-2022 sono in testa con quattro punti di vantaggio (24 contro 20) sull'Igor Gorgonzola Novara. Mantenuta anche l'imbattibilità casalinga che dura ormai da marza 2019, Conegliano punterà ad allungare ancora la striscia vincente già da mercoledì sera. L’esordio stagionale in Champions League sarà in casa contro le serbe dello Zok Ub.