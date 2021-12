Mondiale per club, Conegliano squadra da battere

Le Pantere sono pronte per il Mondiale per Club in programma ad Ankara (Turchia) dal 15 al 19 dicembre. Conegliano, alla seconda partecipazione e campione in carica dall’edizione 2019, è la squadra da battere. Appuntamento da mercoledì live su Sky Sport

Secondo la leggenda, l’arca di Noè si sarebbe incagliata sul Monte Ararat, che coi suoi 5137 metri è la montagna più alta di Turchia. Ecco, per salire in cima al mondo e vincere il Mondiale per Club, Conegliano dovrà scalare l’Ararat almeno due volte. Mercoledì 15 dicembre contro il Fenerbahce e domenica in finale, probabilmente contro un’altra squadra turca. Senza dimenticare la sfida con le brasiliane del Praia, in programma venerdi. Il sorteggio dei due gironi da 3 squadre non è stato benevolo con le Campionesse d’Italia e d’Europa: ma – come si dice in questi casi – per vincere la medaglia d’oro prima o poi devi battere tutti. Anche se poi è proprio Conegliano la squadra da battere a causa di un 2021 già trionfale, che potrebbe diventare leggendario domenica pomeriggio.