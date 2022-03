Bovolenta, 10 anni dopo. Lo speciale Sky

"La luce di Bovo" continua a splendere. Nel 2012, se ne andava, su un campo da pallavolo, uno dei campioni della leggendaria nazionale di volley guidata da Julio Velasco. Oggi, data della ricorrenza, Sky Sport dedica a Vigor Bovolenta uno speciale per raccontare le varie sfaccettature dell’uomo, grazie alle testimonianze della famiglia e degli amici. I n onda su Sky Sport Arena alle 22.15, su Sky Sport 24 e in streaming su NOW

Bovo era un ragazzo pieno di vita, era un grande giocatore, era un amico, era il catalizzatore del gruppo, era leale e pieno d’amore. Parlano così di Vigor Bovolenta i suoi colleghi e la sua famiglia a dieci anni dalla sua morte, avvenuta in campo il 24 marzo 2012. La luce di Bovo, perché così lo chiamavano e lo chiamano tutti, continua a illuminare.

La sua prima Olimpiade

Il suo amore per la pallavolo è nato all’inizio degli anni ’90. Vigor è stato parte della seconda ondata della "generazione di fenomeni", la leggendaria nazionale di volley guidata da Julio Velasco. Con quel gruppo ha fatto anche la sua prima Olimpiade. Erano i Giochi di Atlanta, nel 1996. Forse penserete che inserirsi in un ambiente così, fatto di giocatori straordinari e di campioni vincenti come Lorenzo Bernardi, non sia stato semplice per un giovane prospetto come lui. Invece no: il suo spirito e la sua professionalità lo hanno fatto apprezzare subito da tutti, anche dai più esperti del gruppo.