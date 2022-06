Nations League, Italia-Olanda. Alle 15 LIVE su Sky

Neppure il tempo di assaporare la vittoria di ieri contro il Belgio: le Azzurre di nuovo in campo, oggi alle 15, contro l'Olanda. Live su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Con 30 punti di Sylvia Nwakalor, tra cui l’ultimo con un attacco da posto 2, l’Italia batte in rimonta il Belgio e conquista i primi 3 punti della Volleyball Nations League 2022. La partita si era messa male per le Azzurre, complice un primo set straordinario della solita Britt Herbots. Ma Davide Mazzanti ha pescato dalla panchina Alessia Gennari e la campionessa d’Europa non ha tradito le attese nonostante una condizione fisica non al top. La giocatrice di Monza, ma a Conegliano dalla prossima stagione, ha dato solidità alla seconda linea e garantito punti pesanti in attacco. L’Italia ha vinto agevolmente il secondo set, piegando la resistenza delle belghe anche nel terzo parziale. Nel quarto set, quando la strada verso la vittoria sembrava ormai in discesa, il black out di Malinov e compagne che consentiva al Belgio di tornare in partita grazie alla solita Herbots. Nel finale, però, la reazione d’orgoglio delle Azzurre con Perinelli, Chirichella e appunto Nwakalor a chiudere 25-20 il quarto set.