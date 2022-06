Dopo la sconfitta contro la Turchia all’esordio, le ragazze di Mazzanti superano il Belgio con i parziali di 21-25, 25-19, 25-23, 25-20. Ottima la prova dell’opposto Sylvia Nwakalor autrice 30 punti. Adesso l’Italia tornerà in campo venerdì 3 giugno per affrontare l’Olanda. Il match sarà in diretta dalle 15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Primo set: partenza ok, poi il Belgio scappa

Mazzanti inizia il match confermando il sestetto titolare della prima partita contro la Turchia: Malinov-Nwakalor in diagonale palleggiatrice-opposto, Chirichella e Bonifacio centrali, Perinelli-Degradi schiacciatrici, De Gennaro libero. L’avvio è equilibrato con le due squadre che mantengono agevolmente il cambio palla fino al 7-7, poi arriva un break in favore del Belgio che si porta prima sul 10-7, poi sul 14-10. Mazzanti prova a cambiare qualcosa inserendo Enweonwu ma l’Italia non riesce a ricucire lo svantaggio che rimane costante fino al termine del set concluso con il punteggio di 25-21 per le ragazze di Vande Broek.

Secondo set: l’Italia accelera e domina

Con Alessia Gennari al posto di Terry Enweonwu, l’Italia parte bene portandosi subito sul 3-1 prima e sul 7-3 poi grazie all’ottimo servizio di Perinelli. Le azzurre, molto più precise in ricezione e in contrattacco, scappano via con Nwakalor che con un attacco e un muro regala alle sue compagne il +7 sul 12-5. Nella parte centrale del set, Chirichella e compagne mantengono grande qualità nel servizio mettendo in grande difficoltà la ricezione avversaria portandosi fino al +9 sul 16-7. Inutile il tentativo di rimonta delle belghe: il set è azzurro sul 25-19.

Terzo set: il Belgio reagisce ma l’Italia è cinica

Dopo un convincente secondo parziale, Mazzanti conferma il sestetto con Gennari in campo, ma è Sylvia Nwakalor che fa la differenza in attacco: per la giovane azzurra arriva il 18mo punto già all’inizio del terzo set. L’Italia prova così a scappare via sul 10-7, ma è Britt Herbots a tenere in scia le sue compagne fino al pari sul 16-16. Finale molto equilibrato, arriva il sorpasso Belgio sul 20-21 ma l’Italia, con Mazzaro al posto di Bonifacio, è brava a reagire e conquista il parziale 25-23 proprio con un muro della centrale appena entrata.

Quarto set: l'Italia la chiude sul 25-20

Anche nel quarto set sono le azzurre che partono meglio delle avversarie piazzando un importante break che le porta sul 7-3. L’Italia va in scioltezza e il Belgio non punge: Malinov gestisce al meglio le centrali Chirichella e Bonifacio così come le sue attaccanti. Le ragazze di Mazzanti conducono quest'ultimo set con un vantaggio rassicurantefino al termine: la chiude Nwakalor sul 25-20.