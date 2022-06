Nations League, Italia-Cina alle 15 live su Sky

Tutto facile per l’Italia di Mazzanti nella terza partita di Volleyball Nations League. Dopo un inizio titubante, le Azzurre hanno preso il sopravvento su un’Olanda che si è dimostrata davvero poca cosa al cospetto di De Gennaro e compagne. Francesca Bosio, al debutto da titolare in cabina di regia, ha ben orchestrato il gioco d’attacco delle sue compagne, che hanno finito tutte in doppia cifra. Menzione particolare anche per le altre due debuttanti dal primo minuto, Marina Lubian ed Alessia Marzaro, che non hanno fatto rimpiangere Chirichella e Bonifacio a suon di primi tempi e muri. Bene anche i posti 4, soprattutto Alice Degradi dopo il passaggio a vuoto del primo set contro il Belgio.