Nations League, stanotte l'esordio degli Azzurri

Manca davvero poco all'esordio dell'Italia del volley nella Nations League. Stanotte (ore 1.30) appuntamento su Sky Sport Uno per il match contro la Francia della leggenda azzurra Andrea Giani LA NATIONS LEAGUE DI VOLLEY MASCHILE SU SKY. LA GUIDA TV Condividi

Conto alla rovescia per l’inizio della Volleyball Nations League 2022. C’è grande curiosità per l’esordio dei campioni d’Europa dell’Italia ad Ottawa (Canada), dove tra poche ore gli azzurri cominceranno la loro avventura che li porterà fino al Mondiale di fine agosto. Come arriva l'Italia Da capire innanzitutto a che punto è il lavoro del CT Ferdinando De Giorgi, che ha svolto la prima parte della preparazione a Cavalese a ranghi molto diversi da quelli che poi ritroveremo nella rassegna iridata. Il gruppo scelto per questa prima fase della VNL rappresenta un mix tra giocatori che hanno contribuito all’oro europeo nella scorsa estate, come il capitano Simone Giannelli o come il talentuoso opposto Yuri Romanò (man of the match nel tie-break della finale). E nuovi ingressi vogliosi di mettersi in luce quando il Ct farà le convocazioni mondiali come Davide Gardini, figlio della leggenda azzurra Andrea. Gli altri, tra cui lo Zar Ivan Zaystev, si aggiungeranno alla squadra più avanti in occasioni dei prossimi impegni.

Azzurri all'esordio contro la Francia di Andrea Giani Sarà una settimana tutt’altro che comoda per gli azzurri che verranno subito messi alla prova da nazionali di grande spessore. L’esordio propone la sfida ai campioni olimpici della Francia, allenati da Andrea Giani. Sì, proprio l’ex golden boy del volley italiano, l’uomo che detiene il record di presenze in maglia azzurra (474) e che a Parigi 2024 avrà il difficilissimo compito di difendere in casa lo storico oro che le “bleus” hanno conquistato a Tokyo. Sotto poi, per non farsi mancare nulla, con i Campioni del Mondo della Polonia, il sempre ostico Canada e per chiudere l’Argentina del Ct Marcelo Mendez e del palleggiatore fresco campione d’Italia con la Lube, Luciano De Cecco.

La formula Dopo l’edizione dello scorso anno giocata nella bolla Rimini la VNL torna ad essere in versione itinerante e vedrà al via 16 nazionali, impegnate nell’arco di tre settimane a caccia della qualificazione alla Final Eight di Bologna (qualificata di diritto l’Italia) in programma, punti importanti anche al fine del miglioramento del Ranking FIVB che con il nuovo sistema terrà conto di tutte le gare giocate in manifestazioni internazionali.

I 14 Azzurri Il gruppo azzurro a disposizione del ct De Giorgi è composto da 14 atleti. Palleggiatori : Marco Falaschi, Simone Giannelli;

: Marco Falaschi, Simone Giannelli; Centrali : Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Marco Vitelli;

: Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Marco Vitelli; Schiacciatori : Mattia Bottolo, Davide Gardini, Fabrizio Gironi, Francesco Recine;

: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Fabrizio Gironi, Francesco Recine; Opposti : Giulio Pinali, Yuri Romanò;

: Giulio Pinali, Yuri Romanò; Liberi: Alessandro Piccinelli, Leonardo Scanferla

Foto FIPAV