Nations League, l'Italia torna in campo con Serbia

Tornano in campo le Azzurre per la Volley Nations League: a Brasilia si gioca la seconda settimana del turno preliminare. L'esordio nella notte tra il 14 e il 15 giugno. Serbia-Italia alle ore 2 live Sky Sport Uno e in streaming su NOW SECONDO KO IN NATIONS PER LE AZZURRE CON LA CINA

Con l’Italia tra le protagoniste in corsa, prosegue da questa notte, anche su Sky e in streaming su NOW, l’edizione 2022 della FIVB Volleyball Nations League femminile, che si concluderà a metà a luglio. Un’edizione itinerante lunga tre settimane di gioco con 16 nazionali iscritte, divise in due gironi da 8 squadre ciascuno, impegnate nel turno preliminare in programma in diverse città

Quattro sfide a Brasilia live su Sky Seconda settimana di gioco anche per l’Italia, inserita nella Pool 2 che, dopo il girone di Ankara, chiuso con due vittorie e altrettante sconfitte, è in Brasile, pronta ad altre quattro sfide, tutte in programma all’Arena BRB Nilson Nelson di Brasilia. Tutti gli incontri della nazionale guidata da Davide Mazzanti, campione d’Europa nel 2021, verranno trasmessi in diretta, a partire dall’esordio contro la Serbia del CT italiano Daniele Santarelli, da seguire su Sky Sport Uno e in streaming su NOW nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 giugno alle ore 2. Oltre a Italia e Serbia, nella capitale brasiliana giocheranno anche Repubblica Dominicana, Germania, Turchia, Olanda, Corea del Sud e Brasile.

Serbia, Rep.Domenicana, Germania e Brasile le avversarie delle Azzurre leggi anche L'Italia vince ancora in Nations: Argentina ko 3-1 Dopo la sfida alle serbe, le Azzurre disputeranno altri tre match, con la Repubblica Dominicana, giovedì alle 23, con la Germania, venerdì alle 20, e con il Brasile, sabato alle 20. Del girone di Brasilia, Sky trasmetterà in tutto cinque partite, le quattro dell’Italia e Brasile-Serbia di domenica 19 giugno. Tutti i match con la telecronaca di Stefano Locatelli e il commento di Rachele Sangiuliano. Final 8 ad Ankara dal 13 al 17 luglio Al termine dei preliminari, le fasi a eliminazione diretta, con la Final 8 che si giocherà ad Ankara dal 13 al 17 luglio e che prevede i quarti di finale, ai quali accederanno le prime quattro di ogni girone, le semifinali e le due finali, quella per il 3° e 4° posto e quella per il titolo. Contemporaneamente, nelle Filippine, a Quezon City, è in programma la Pool 1, con altre otto nazionali impegnate nella corsa alla Final 8 di Ankara. Dopo la seconda settimana in Brasile, l’Italia disputerà la terza, quella che chiuderà la fase preliminare, a Sofia, in Bulgaria, dal 28 giugno al 3 luglio.