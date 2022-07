Volley Nations League, l’Italia batte 3-0 la Thailandia: tutto facile per le azzurre

Messa in archivio la qualificazione alla Final 8 di Ankara, le campionesse d’Europa concludono la terza ed ultima tappa di VNL con successo contro la Thailandia (25-20, 25-14, 25-14 i parziali). Ottime le prove di Egonu (autrice di 24 punti) e del libero De Gennaro. Per le ragazze di Mazzanti adesso inizia il periodo di preparazione in vista delle Finals che si giocheranno dal 13 al 17 luglio. Match che saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si conclude con un netto successo contro la Thailandia la terza ed ultima fase di VNL dell’Italvolley femminile. Con i parziali di 25-20, 25-14, 25-14 , le ragazze allenate da Mazzanti si sbarazzano della nazionale asiatica grazie anche alle ottime prestazioni della solita Paola Egonu (24 punti per lei) e di Monica De Gennaro . Sono 10 i successi e 2 le sconfitte totali delle azzurre che vanno alle Finals, già ottenute con due giornate d'anticipo, piazzandosi al terzo posto nella classifica generale. Le campionesse d’Europa possono adesso concentrarsi proprio per l’appuntamento che le vedrà protagoniste ad Ankara dal 13 al 17 luglio con tutti i match che saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Prima però, sempre su Sky Sport, c’è la terza tappa della VNL maschile.

Primo set: Egonu protagonista, Italia in scioltezza

Mazzanti propone un sestetto con Orro in con Egonu, la capitana Sylla e Pietrini schiacciatrici, Danesi e Chirichella al centro, De Gennaro libero. Avvio equilibrato fino al 4-4, poi è una Thailandia aggressiva e pimpante che piazza un parziale di 3-0 portandosi sul 4-7. L’Italia reagisce subito con Paola Egonu che con un attacco da posto 2 e un ace successivo riporta le azzurre a -1 sul 7-8. Il sorpasso arriva poco dopo con una schiacciata di Elena Pietrini: 9-8. Una volta davanti, le campionesse d’Europa vanno in scioltezza raggiungendo un vantaggio di +5 sul 20-15. Gap che la Thailandia prova a ricucire con l’ottima Pimpichaya, ma le azzurre rimangono concentrate ed è ancora Paola Egonu, con il suo decimo punto del parziale, a chiudere il set sul 25-20.

Secondo set: dominio azzurro

Parte meglio la Thailandia portandosi subito sul 3-1. Anche in questo caso è Paola Egonu a guidare la reazione azzurra ed è proprio la fuoriclasse azzurra protagonista di un episodio singolare sul 3-2: una sua schiacciata senza muro colpisce in pieno volto il libero thailandese costretto ad uscire dal campo. Bello il gesto di Egonu che immediatamente va a sincerarsi delle condizioni dell’avversaria che rientrerà dopo il time out tecnico sul risultato di 12-6 per l’Italia. Al rientro dal time-out sono le azzurre a premere sull’acceleratore e a portarsi in breve tempo sul 21-10 grazie ad un buon turno in battuta di Elena Pietrini. A chiudere il parziale ci pensa Cristina Chirichella sul 25-14 con una bella fast.

Terzo set: Egonu ingiocabile, l’Italia vola

Il terzo ed ultimo parziale si apre esattamente come si era chiuso il secondo: Italia in pressione al servizio e in contrattacco, Thailandia in grande difficoltà e subito sotto 4-0. Orro gestisce al meglio le sue attaccanti sia al centro sia in banda: al time-out tecnico le azzurre doppiano le avversarie sul 12-6 con una fast di Chirichella. Al rientro in campo, con Egonu al servizio, l’Italia prende il largo grazie ai tre ace consecutivi della fuoriclasse nuovo acquisto del Vakifbank di Istanbul (15-6). Da lì è totale dominio azzurro: nessuna fatica per le campionesse d’Europa a portare a casa il set e il match. Chiude la capitana Sylla sul 25-14.