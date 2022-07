Azzurri al 3^ turno, Italia-Bulgaria oggi su Sky

L’Italia a Danzica, in Polonia, per la terza e ultima settimana del turno preliminare. Oggi il primo match contro la Bulgaria alle 17, live Sky Sport Action e in streaming su NOW VOLLEY NATIONS LEAGUE, I CONVOCATI DI DE GIORGI ascolta articolo Condividi

Con l’Italia tra le grandi protagoniste in corsa, prosegue, anche su Sky e in streaming su NOW, l’edizione 2022 della FIVB Volleyball Nations League maschile. Un’edizione itinerante lunga tre settimane di gioco con 16 nazionali, divise in due gironi da 8 squadre ciascuno, impegnate nel turno preliminare in programma in diverse città.

Italia-Bulgaria, oggi alle 17 LIVE su Sky Sport Action Terza e ultima settimana di gioco a Danzica, in Polonia, decisiva per completare il quadro delle partecipanti alla Final Eight di Bologna, in programma dal 20 al 24 luglio, alla quale, peraltro, l’Italia è già qualificata di diritto. Tutti gli incontri, quattro, della nazionale campione d’Europa verranno trasmessi in diretta, a partire dal primo, contro la Bulgaria, da seguire oggi su Sky Sport Action e in streaming su NOW alle ore 17. Gli Azzurri arrivano a questo appuntamento, valido per la Pool 6, da terzi in classifica, dietro a Francia e Polonia.

Dopo la Bulgaria, Azzurri contro Iran, Serbia e Olanda Dopo la sfida ai bulgari, l’Italia disputerà altri tre match, con l’Iran, giovedì 5 luglio alle 14, con la Serbia, venerdì 8 alle 20, e con l’Olanda, domenica 10 alle 17. Al termine dei preliminari, le fasi a eliminazione diretta, con la Final Eight di Bologna dal 20 luglio, che prevede i quarti di finale, le semifinali e le due finali, quella per il 3° e 4° posto e quella per il titolo. Contemporaneamente, in Giappone, a Osaka, è in programma la Pool 5, con altre otto nazionali impegnate nella corsa alla Final Eight.

Programmazione Sky dell’Italia (3^settimana, Pool 6 a Danzica) Martedì 5 luglio Ore 17: Italia-Bulgaria, Sky Sport Action e in streaming su NOW, diretta (Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Andrea Zorzi) Giovedì 7 luglio Ore 14: Italia-Iran, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, diretta (Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Andrea Zorzi) Venerdì 8 luglio Ore 20: Italia-Serbia, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, diretta (Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Andrea Zorzi) Domenica 10 luglio Ore 17: Italia-Olanda, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, diretta (Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Andrea Anastasi) Disponibili su Sky Go, anche in HD.