Juantorena-Lube è addio a sorpresa

Il saluto di Juantorena. Lascio casa mia

"Oggi per me è un giorno molto triste perché lascio casa mia, cioè la Lube", scrive lo schiacciatore affidando l'addio ai social. "Sono stati 7 anni dove sono cresciuto molto come persona e soprattutto come giocatore grazie alla società. Abbiamo perso tante finali, ma ne abbiamo vinte altrettante e questo mi rende un ragazzo molto Fortunato e Orgoglioso, ho messo il cuore ogni volta che sono sceso in campo perché sono uno che vuole vincere sempre. Ringrazio tutti i miei compagni che in tutti questi anni mi hanno sopportato, supportato e sostenuto, sempre. Ringrazio i tifosi per tutto il calore che mi hanno trasmesso fin dal primo giorno che sono arrivato in questa società il 3-06-2015, SIETE DAVVERO SPECIALI. Mi auguro di avervi lasciato qualcosa di bello. Un ringraziamento speciale va alla società e soprattutto a Fabio Giulianelli per tutto quello che hai fatto per me, non smetterò mai di ringraziarti, mi sono divertito tantissimo, sei un esempio come presidente per tutta la Super Lega e soprattutto sei un esempio di VITA. Sono e sarò sempre un uomo Lube. Non mi resta altro che dirvi Grazie Grazie Grazie. Spero con tutto il cuore di poter tornare. Vi ricordo che siamo campioni d’Italia!