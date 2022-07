Nations League, al via la fase finale su Sky

Volley

Conclusa la week 3 a Sofia con quattro vittorie in altrettanti incontri, le azzurre si sono piazzate al terzo posto nella classifica generale alle spalle di Stati Uniti e Brasile, centrando così la qualificazione alla Final 8 in Turchia. Rispetto all'ultima pool, un solo cambio per il Ct che ritrova Caterina Bosetti al posto di Alice Degradi. Ai quarti di finale, le campionesse d'Europa affrontano la Cina. Match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now LA GUIDA TV