Ad Ankara le ragazze di Mazzanti provano a portare a casa la VNL per la prima volta nella storia. Dopo aver concluso la prima fase al terzo posto con dieci vittorie e due sconfitte, Egonu e compagne affrontano la Cina per un posto tra le prime quattro. Semifinali già raggiunte da Brasile e Serbia, mentre la quarta semifinalista uscirà dal match tra Turchia e Thailandia. Il match delle azzurre è in diretta anche su Sky Sport Uno e in streaming su Now