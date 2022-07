Nations League, Turchia-Italia oggi LIVE su Sky

Sei ragazze ed un palazzetto infuocato. Nella seconda semifinale di VNL, Paola Egonu e compagne non dovranno solo battere la Turchia, già di per sé un avversario tutt’altro che morbido, ma dovranno anche fiaccare l’entusiasmo dei 10.500 tifosi che assieperanno la Ankara Sports Hall. Per questo ci vorrà una super Italia che solo a sprazzi si è vista nel quarto di finale contro la Cina, dove siamo mancate parzialmente al palleggio ed in banda. Non a caso i due cambi effettuati dal Ct Mazzanti hanno riguardato Orro e Sylla, sostituite da Malinov e Pietrini. Il resto non si discute, perché Egonu, Caterina Bosetti, Chirichella, Danesi e l’intramontabile De Gennaro in questo momento non hanno rivali nel ruolo. Oltre le questioni tecniche, servirà un approccio al match deciso: concentrate e “cattive” sin dal primo pallone, perché nei quattro set giocati contro la Cina non è stato così.