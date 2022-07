Le azzurre tornano in campo ad Ankara per sfidare il Brasile nella finalissima di Nations League femminile: appuntamento alle 17.30 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

E' una giornata che si preannuncia ricca di emozioni per la pallavolo italiana, con l 'Italvolley di Mazzanti che ad Ankara torna a giocarsi una finale : Paola Egonu e compagne, dopo aver battutto le padrone di casa della Turchia in semifinale, se la vedranno nel pomeriggio contro il Brasile nell'ultima atto della Nations League femminile . Uno spettacolo tutto da vivere su Sky Sport Uno e in streaming su NOW . Il programma parte alle 14, quando Turchia e Serbia si affronteranno nella finalina valevole per il bronzo. Poi alle 17.30 toccherà all'Italvolley, a caccia dell'oro e del primo successo in una competizione nata nel 2018 e che ha visto finora dominare gli Stati Uniti (peraltro nelle ultime due edizioni vittoriosi proprio con il Brasile).

Non solo Nations League, che giornata per il volley azzurro

Non solo la Nations League su Sky Sport. Oggi scenderanno in campo quattro nazionali azzurre: alle 18.30, un'ora dopo l'inizio di Italia-Brasile, toccherà agli azzurrini di Michele Zanin per la finale dell’Europeo Under 18 maschile con la Francia a Tbilisi, in Georgia. In serata, alle 20, sarà finale europea per gli azzurrini Under 22 di Vincenzo Fanizza che a Tarnow, in Polonia, affronteranno la Francia. Infine le azzurrine di Luca Pieragnoli in Italia, a Cerignola, scenderanno in campo per la finale dell’Europeo Under 21 contro la Serbia (sempre alle 20). Insomma, una domenica da vivere tifando per i nostri colori, a cominciare dalla finalissima di Nations League.