VNL Finals al via, domani su Sky c'è Italia-Olanda

Da mercoledì a Bologna e su Sky Sport le Finals di Nations League maschili. Esordio degli Azzurri alle 21 contro l'Olanda (diretta su Sky Sport Uno). Alle 18 appuntamento con Brasile-Usa. Giovedì 21 luglio le altre due partite: Francia-Giappone (ore 18) e Polonia-Iran (alle 21), in diretta su Sky Sport Arena L'ITALIA FEMMINILE BATTE IL BRASILE E VINCE LA VNL ascolta articolo Condividi

L’Italia ripartirà da dove ha lasciato. Curiosamente contro l’ultima avversaria battuta in Nations League: l’Olanda, che già solo a nominarla qualche brivido a fior di pelle ce lo fa venire per colpa di fantasmi legati al passato. Per fortuna gli olandesi di oggi non sono un granché, al contrario di un’Italia che impressiona per la straordinaria facilità con cui si sta imponendo a livello internazionale.

Un'Italia ambiziosa e di qualità Una rifondazione che sembrava dovesse comportare più tempo e più pazienza ma che, un po' per fortuna e un po' per evidenti qualità, ci sta rivelando una Nazionale vincente. Quanto? Lo scopriremo col tempo. Di certo è cresciuta e maturata velocemente. Non sfugge nemmeno il feeling che il Ct De Giorgi ha saputo costruire tra gli azzurri. Tutti sono ambiziosi. Tutti vogliono di più. E la qualità non manca: Alessandro Michieletto è il talento che tutti ci invidiano. Con i suoi vent’anni promette di essere la stella più splendente della pallavolo mondiale nel futuro prossimo. Con la garanzia di un palleggiatore come Simone Giannelli. E con tanti giovani come Romanò, Bottolo, Russo che stanno crescendo sotto l’ala protettiva dello “Zar” Ivan Zaytsev.

Azzurri testa di serie numero 1 L’Italia a Bologna sarà testa di serie n.1 in quanto organizzatrice delle Finals. Non deve però sfuggire un particolare: se la Turchia femminile ha goduto di questo privilegio, nonostante abbia chiuso la fase preliminare da settima, gli azzurri il posto in prima classe se lo sono guadagnati sul campo, vincendo quasi tutte le partite (10 su 12) e mettendo il nome Italia in cima alla classifica generale. Davanti anche alla Francia campione olimpica allenata da Andrea Giani che a meno di improbabili fuori programma sarà la nostra avversaria in semifinale. Partita che ci fornirà altri indizi utili per capire se veramente questa nazionale può permetterci, con moderazione, di sognare in grande al prossimo mondiale.

I 14 di Ferdinando De Giorgi per le Finals di Bologna Centrali: Simone Anzani, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Roberto Russo

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

Opposti: Yuri Romanò, Ivan Zaytsev

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine