Gli Azzurri in campo a Bologna per le Finals di Nations League maschili. I ragazzi del Ct De Giorgi affronteranno l'Olanda alle 21 (diretta su Sky Sport Uno). L'Italia, testa di serie numero 1 in quanto organizzatrice delle Finals, ha vinto 10 delle 12 partite disputate e ha chiuso in cima alla classifica generale anche davanti alla Francia campione olimpica in carica. In caso di passaggio del turno, gli Azzurri affronteranno la vincente della sfida proprio tra Francia e Giappone

