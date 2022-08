Mondiali, alle 21.15 Italia-Cina LIVE su Sky

Azzurri già qualificati agli ottavi di finale ma l’obiettivo è centrare il primo posto nel girone E per un accoppiamento, sulla carta, più favorevole nel turno successivo. Per farlo basterà fare almeno un punto contro la Cina ferma a quota zero in questo Mondiale. Il match dell’Italia sarà in diretta alle 21.15 su Sky Sport Arena e in streaming su Now

Ultimo match in questo girone E per gli azzurri dell’Italvolley che sono già qualificati agli ottavi di finale dopo i due successi, entrambi per 3-0, contro Canada e Turchia. Questa sera, alle 21.15 in diretta su Sky Sport Arena, i campioni d’Europa affrontano la Cina per blindare il primo posto nel gruppo. Per farlo basterà ottenere almeno un punto, quindi anche una sconfitta per 3-2 permetterebbe agli azzurri di chiudere in testa il girone E. Soltanto al termine di tutti i match di questa terza ed ultima giornata di gironi eliminatori si conosceranno gli accoppiamenti degli ottavi di finale.