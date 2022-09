Dopo una fase a gironi conclusa a punteggio pieno, gli azzurri tornano in campo sabato 3 settembre alle 21.15 per gli ottavi di finale contro Cuba. Il Ct De Giorgi e i suoi ragazzi, pur avendo vinto per 3-0 tutti i match della prima fase, si trovano nella parte di tabellone più complicata: in caso di vittoria contro i centroamericani, potrebbero già affrontare la Francia campione olimpica ai quarti di finale

Sarà contro la nazionale cubana guidata da Robertlandy Simon l’ottavo di finale dell’Italvolley ai Mondiali di pallavolo che si svolgono in Slovenia e Polonia. Gli azzurri scenderanno in campo sabato 3 settembre alle 21.15 a Lubiana. Un abbinamento non semplicissimo e poco fortunato se si considera che l’Italia ha concluso la fase a gironi con il miglior punteggio assoluto delle 24 squadre presenti. Per quoziente vittorie, set conquistati e punti fatti, nessuno ha fatto meglio degli azzurri. Tuttavia, nel ranking combinato che ha stabilito gli accoppiamenti agli ottavi, l’Italia risulta testa di serie numero 3 visto che la numero 1 e la numero 2 sono andate d’ufficio a Slovenia e Polonia, organizzatrici del torneo. Per questa ragione, Giannelli e compagni si ritrovano adesso in una parte di tabellone davvero ostica: in caso di vittoria contro Cuba, l’incrocio ai quarti di finale potrebbe essere contro la Francia campione olimpica.