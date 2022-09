ITALIA-FRANCIA LIVE

Archiviati gli ottavi di finale contro Cuba, battuta per 3-1, l'Italia affronta i campioni olimpici e vincitori dell’ultima VNL allenati da una leggenda del volley azzurro come Andrea Giani. Un match che vede proprio i francesi come favoriti ma l’ottavo vinto a fatica contro il Giappone fa ben sperare Giannelli e compagni. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now