Dopo la vittoria per 3-1 contro Cuba, tornano in campo gli azzurri dell'Italvolley per i quarti di finale al Mondiale che si gioca in Slovenia e Polonia. L'ostacolo ai quarti di finale è la Francia campione olimpica e recente vincitrice della VNL. Il Ct dei nostri avversari è una leggenda della pallavolo italiana, Andrea Giani. In campo, invece, Giannelli e compagni dovranno fronteggiare la classe di diverse conoscenze del campionato italiano come Earvin N'Gapeth e Antoine Brizard. Francesi che partono favoriti ma che hanno faticato moltissimo negli ottavi di finale battendo soltanto ai vantaggi del tie-break il Giappone. Il match è in diretta alle 17.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su Now.