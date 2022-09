Dal 1998 la nostra nazionale non saliva sul tetto del mondo, ci sono riusciti gli azzurri di Fefè De Giorgi che 24 anni fa era in campo mentre adesso ha guidato al titolo i suoi 14 “ragazzotti sfacciati”. Dalla classe di capitan Giannelli al talento di Lavia e Michieletto, ecco chi sono gli eroi che hanno riportato in Italia il titolo Mondiale

ITALIA-POLONIA 3-1: AZZURRI CAMPIONI DEL MONDO