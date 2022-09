Italia campione

Con la vittoria in finale contro la Polonia, gli azzurri si laureano campioni del mondo per la quarta volta nella storia dopo i tre consecutivi dal 1990 al 1998. Fallito invece l’assalto al terzo titolo consecutivo per la nazionale polacca che rimane comunque a quota tre Mondiali proprio come il Brasile. Ecco l’albo d’oro DE GIORGI: 'HO RAGAZZI STRAORDINARI'