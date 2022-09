Alla vigilia dell'esordio iridato il ct dell'Italvolley femminile ha fissato gli obiettivi: "Quattro anni fa avevamo la speranza di lottare per qualcosa di importante, ora giochiamo per il titolo. Questa è la differenza principale rispetto agli ultimi Mondiali e ho buone sensazioni. Ho gioito tantissimo per la Nazionale maschile e anche noi vogliamo condividere con i tifosi quella magia". Al debutto sfida al Camerun: "Occhio ai loro tempi di attacco"

La Nazionale maschile è salita sul tetto del mondo soltanto poche settimane fa, adesso tocca all'Italvolley femminile provare a fare lo stesso. Finaliste nell'edizione di quattro anni fa e reduci dalla vittoria dell'ultima Volley Nations League, le ragazze del ct Davide Mazzanti esordiranno sabato 24 settembre, alle 15, nel Mondiale contro il Camerun. "Ai Mondiali del 2018 avevamo la speranza di giocarci qualcosa di importante - ha detto il selezionatore dell'Italia in vista del debutto -, mentre oggi c'è la volontà di lottare per il titolo. Rispetto a quattro anni fa credo che questa sia la differenza più grande. Ho buone sensazioni, abbiamo tante settimane di lavoro alle spalle e adesso ci aspetta una mese di emozioni. Ci presentiamo non tanto forti delle medaglie conquistate all'Europeo e alla Nations League, ma soprattutto consapevoli di aver raggiunto una grande efficacia in alcuni aspetti del gioco". E la speranza, appunto, è quella di ripercorrere le orme dell'Italvolley maschile: "È stato bello condividere la preparazione quest'estate ed ho gioito tantissimo per la vittoria del Mondiale maschile. Anche noi abbiamo in testa quella stessa magia e vogliamo condividerla con i tifosi".