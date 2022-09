La pallavolo italiana raccoglie medaglie anche a livello giovanile: gli azzurrini allenati da Matteo Battocchio nell'Europeo casalingo in corso a Montesilvano hanno conquistato la finale dopo aver battuto la Bulgaria per 3 set a 1. La finale sarà contro la Polonia

La pallavolo italiana è una miniera di soddisfazioni, ai piani alti e anche a livello giovanile. Dopo il mondiale vinto dai ragazzi di Fefè De Giorgi e con le ragazze di Mazzanti che hanno iniziato oggi il loro cammino vincendo contro il Camerun, buone notizie arrivano pure dalle nuove leve. Agli Europei Under 20 in corso a Montesilvano, in Abruzzo, l'Italia ha guadagnato la finale di categoria battendo 3-1 la Bulgaria in semifinale. Questi i parziali: 23-25, 25-17, 25-18, 25-20. L'avversario? La Polonia, lo stesso di Giannelli e compagni. L'auspicio è che l'esito stavolta possa veder sorridere la squadra ospitante. La finale sarà giocata domani alle ore 20 al Palazzetto dello Sport Corrado Roma.