Mazzanti: "Fatta fatica, ma bravi a recuperare"

“L’impressione è che abbiamo fatto fatica a leggere le situazioni, siamo stati lenti e spesso siamo andati in difficoltà nelle letture”. Così il Ct Mazzanti ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto 3-0 ma non senza fatica contro Porto Rico (28-26, 25-21, 26-24 i parziali). Lo stesso Mazzanti però aggiunge: Siamo stati capaci di recuperare e siamo riusciti a girare il secondo e il terzo set in cui eravamo in svantaggio. Sicuramente abbiamo lasciato troppo spazio alle avversarie in ricezione e in difesa, la fatica nasce da lì ma bravissime le ragazze a riprendere il ritmo e a dare qualità nel finale set”.