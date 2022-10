Quattro successi in altrettanti incontri, ma le azzurre cercano la quinta vittoria per concludere a punteggio pieno il girone A. Ad Arnhem, in Olanda, le campionesse d’Europa affrontano le padrone di casa, anche loro qualificate alla fase successiva ma staccate di tre punti rispetto alle ragazze di Mazzanti dopo la sconfitta contro il Belgio. La partita è alle 16 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

MAZZANTI: "CON L'OLANDA VOGLIAMO IL QUINTO SORRISO"