Tornano subito in campo le azzurre dell’Italvolley femminile a poche ore dal match contro il Brasile perso al tie-break con i parziali di 20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17. Le ragazze allenate dal Ct Mazzanti affrontano il Giappone nel secondo match di questa pool E che vede le campionesse d’Europa comunque in testa al girone. La partita è in programma domani mercoledì 5 ottobre in diretta alle 14.15 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.