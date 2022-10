Mazzanti: “Così dà fastidio, non sono preoccupato”

Non è soddisfatto ma neppure preoccupato il Ct dell’Italvolley femminile: le azzurre perdono il primo match di questo Mondiale al tie-break contro il Brasile con i parziali di 20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17. “Abbiamo tolto il gas in battuta nel quarto set, non siamo stati perfetti ma ce la potevamo fare”. Sul Giappone, prossimo avversario: “Servirà più qualità in attacco”

Arriva alla sesta partita la prima sconfitta delle azzurre al Mondiale di volley . Le campionesse d’Europa perdono al tie-break contro il Brasile (20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17 i parziali) ed è il Ct Mazzanti ad analizzare ciò che non è andato: “Siamo partiti facendo fatica in contrattacco, poi ci siamo sistemati e abbiamo fatto sicuramente meglio nel secondo e terzo set, nel quarto secondo me abbiamo tolto il gas dal piede in battuta e lì abbiamo fatto tornar fuori loro e la loro qualità che nel gioco lungo sono state più pazienti e ordinate”.

Mazzanti: “Servirà più qualità ma non sono preoccupato”

Sulla fuoriclasse brasiliana Gabi, autrice di 30 punti e autentica trascinatrice del Brasile: “Sicuramente è stata un punto di riferimento per loro ma in generale è stata la loro organizzazione che ha funzionato, sono state più ordinate e precise mentre noi abbiamo avuto fretta”. Sul prossimo avversario, il Giappone: “Torniamo subito in campo, è questo il primo pensiero che ho adesso, non abbiamo neppure 24 ore di riposo e servirà tanta qualità in attacco, più di quella di stasera. Preoccupato? No, sono centrato su quello che dobbiamo fare, ovviamente aver perso alzando il piede dal gas mi dà fastidio perché non siamo stati perfetti ma ce la potevamo fare”.