Dopo il match contro l’Argentina vinto con i parziali di 25-19. 25-18, 25-17, tornano subito in campo le ragazze dell’Italvolley femminile e lo fanno contro la Cina. Con il successo sulle sudamericane, le azzurre si sono già qualificate aritmeticamente per i quarti di finale ma l’ultima partita di questa seconda fase sarà decisiva per il primo posto nel girone. Il match è in programma domani, sabato 8 ottobre, in diretta alle 13.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ITALIA-ARGENTINA 3-0