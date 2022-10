Mazzanti: "Con la Cina crocevia importante"

Un successo netto contro l’Argentina regala alle ragazze di Mazzanti l’aritmetica qualificazione ai quarti di finale del Mondiale di volley. Al termine del match, il Ct si mostra soddisfatto: “Vittoria che abbiamo tenuto sotto controllo perché la partita tatticamente non era difficile. Non ci siamo presi tanti rischi in attacco gestendo la partita”. Poi sul poco turnover: “È stata una partita lineare, le ragazze stanno bene non avevano bisogno di recuperare anche se adesso giochiamo tra meno di 24 ore. Non abbiamo speso tantissimo oggi, questo match ci serviva per arrivare ancora meglio domani contro la Cina”.

“Con la Cina ci divertiremo”

Proprio sul match contro la forte nazionale asiatica che deciderà la testa del girone E: “Domani è importante perché la Cina è sempre stato un crocevia significativo, quando abbiamo giocato contro li loro è sempre successo qualcosa che ci ha aiutato a fare ancora meglio”. Poi aggiunge: “Domani sarà divertente per noi, perché ci piace giocare contro di loro, e si definisce la griglia oltre a lanciarci ai quarti di finale che è ciò che aspettiamo da cinque mesi”.

“Brave Danesi e Nwakalor per gli esami superati”

Sulle singole: “Oggi menzione speciale per Anna Danesi che ha dato l’ultimo esame e ha fatto anche una partita importante: sta giocando un grandissimo Mondiale ma ha trovato il tempo di finire gli esami. Anche Nwakalor ha dato un esame, le ragazze si danno da fare, le giornate sono lunghe ma è una tendenza nuova perché se penso a 10 anni fa non era assolutamente così”. Sul suo momento personale: “Questi cinque mesi sono stati un viaggio tra fragilità e talenti che fanno parte di me. Ci sono stati diversi step che mi hanno aiutato a conoscermi sempre meglio, sono arrivato molto bene a questa parte finale di stagione, la cosa che fa la differenza sia per me che per le ragazze è tenere elevata la percezione che hai delle cose, perché bisogna scegliere in modo rapido”.