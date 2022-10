Mazzanti: "Ottime le sensazioni in campo"

L’Italia travolge la Cina e conquista il primo posto nel girone E in questa seconda fase del Mondiale. Soddisfatto il Ct Mazzanti: “Nella fase break stiamo lavorando molto bene, la battuta ci ha dato una mano in più”. In attesa di conoscere l’avversaria dei quarti di finale, lo stesso Mazzanti aggiunge: “Le sensazioni delle ragazze faranno la differenza”

È un Davide Mazzanti felice quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport dopo la super prestazione dell’Italvolley che travolge la Cina 3-0 e vince il girone E in questa seconda fase del Mondiale: “Nella fase break stiamo lavorando molto bene, la battuta ci ha dato una mano in più. Questa è stata la miglior partita dai nove metri, in cambio palla però possiamo essere più fluidi ma è anche vero che abbiamo una fase break che è un nostro punto di forza”.

"Ingresso super di Marina Lubian"

Sulle singole giocatrici: “Cristina (Chirichella, out per un fastidio agli addominali ndr) sta bene, per lei riposo precauzionale ma Marina Lubian ha fatto un super ingresso, al servizio e in attacco: non era facile giocare a questa intensità. Bene anche le variazioni, hanno fatto uno step in più nella gestione del servizio”. Poi aggiunge: “Sono cinque mesi che abbiamo consapevolezza di forza ma sono le sensazioni che comandano quando sei in campo. Oggi usciamo dal campo con ottime sensazioni che forse erano mancate. Ora ci sarà un livello più alto di tensione ma le sensazioni delle ragazze faranno la differenza”. Infine sulla palleggiatrice Alessia Orro: “Ha fatto una partita in cui è riuscita a mettere pressione al centro della rete, forse è stata la miglior partita con le centrali. Super lavoro con Danesi e Lubian, questo voglio sottolineare della prestazione di Alessia”.