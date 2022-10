Mazzanti: "Dispiace aver perso, adesso il bronzo"

L’Italia perde la semifinale del Mondiale contro il Brasile e abbandona il sogno di vendicare la finale persa nel 2018 contro la Serbia. A fine match è il Ct Mazzanti ad analizzare la sconfitta: “Partita sempre ad inseguire, non siamo mai riusciti a stare dentro il match comodi come al solito. Mi aspettavo il punto a punto ma abbiamo fatto fatica in cambio palla e questo ci ha fatto vivere la partita con affanno e poca lucidità”. Poi sulla chance sprecata nel terzo parziale: “ Abbiamo avuto una grande possibilità sul terzo set di andare noi sul 2-1 e da lì è diventato tutto più difficile perché abbiamo visto allontanare la finale . Nel quarto abbiamo finito le idee e la lucidità, dispiace non aver fatto ciò che volevamo”.

Mazzanti: "Bisogna ripartire dalla consapevolezza"

Sul match contro le verdeoro: "Il Brasile ha fatto la sua partita, sono abilissime nel giocare anche in situazioni difficili, hanno sempre avuto qualità nel ricostruire, anche noi abbiamo questa qualità ma oggi non siamo riusciti a metterla in campo". Poi uno sguardo alla finale terzo e quarto posto: "Adesso bisogna ripartire dalla nostra consapevolezza, ma vogliamo giocare al meglio la finale per il bronzo. Non è ciò che ci aspettavamo ma lo faremo al massimo".

Danesi: "Grande merito al Brasile"

Delusa anche Anna Danesi: "Grande merito al Brasile per aver replicato la partita dell’altro giorno, hanno difeso tantissimo e noi abbiamo commesso tanti errori. Faremo un esame di coscienza, ma adesso c’è una medaglia da prendere. Non è quella che volevamo ma proveremo. Oggi non abbiamo espresso il nostro gioco, forse ci ha affossato non chiudere il terzo set ma non mi aspettavo il quarto set così. Adesso ci saranno le energie mentali da recuperare, lavoriamo per questo da quattro anni ma è andata così". Amareggiata Marina Lubian: "Al Brasile è andato bene tutto e vanno tanti meriti. Loro muro-difesa è stato incredibile, era davvero difficile mettere giù la palla. Noi conosciamo il nostro valore e adesso dobbiamo andarci a prendere il bronzo".