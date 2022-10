C’è ancora un obiettivo per l’Italvolley femminile dopo la delusione in semifinale contro il Brasile: vincere la finale per il bronzo e salire sul podio di questo Mondiale. Per farlo, Egonu e compagne devono battere gli Stati Uniti reduci dal ko contro la Serbia. La finale 3°/4° posto è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Tornano in campo le azzurre dell’Italvolley dopo il ko in semifinale contro il Brasile di Ze Roberto. Dopo la delusione, Egonu e compagne hanno ancora un grande obiettivo da centrare: la medaglia di bronzo nella finale per il 3°/4° posto che si giocherà contro gli Stati Uniti ad Apeldoorn. Il match è alle 16 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Un podio al quale il Ct Mazzanti tiene moltissimo, come ha lui stesso dichiarato in seguito alla sconfitta contro la nazionale verdeoro. Alle 20 è invece prevista la finalissima tra Serbia e Brasile, anche questa in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.