Mazzanti: “Grande emozione, mi sento fortunato”

Visibilmente commosso il Ct dell’Italvolley femminile al termine della finale 3°/4° posto vinta contro gli Usa e che ha regalato il bronzo alle azzurre: “Oggi mix di emozioni, l’unica cosa che mi dà noia è che non ci siamo goduti a pieno questo Mondiale”. Con lui c’è Manfredi, presidente Fipav: “Mazzanti sa che lo stimo, oggi sono contento e non mi ero mai commosso così

Mazzanti: “Rapporto franco con la Federazione”

approfondimento

Italia-Usa 3-0: le azzurre chiudono con il bronzo

Sul suo futuro: “La voglia che ho io è quella di diventare ancora più forte, ed è quello che ho sempre fatto in questi anni. Con il presidente e la federazione ho un rapporto molto franco, quello che capita giorno per giorno non è una sorpresa ma una cosa che condividiamo. Così quando condividi e capita un inciampo come in semifinale contro il Brasile hai le idee chiare su cosa bisogna fare”.

Manfredi: “Mazzanti sa benissimo la mia stima”

Come già affermato nella conferenza pre-partita, Manfredi conferma la sua fiducia a Mazzanti: “Davide è stata una scelta prioritaria, lui sa benissimo la mia stima. Questo è un gruppo fantastico, hanno vinto un oro (in Vnl, ndr) e un bronzo ed è stato un risultato straordinario. Auguro loro di alzare tante altre coppe, noi proseguiremo".